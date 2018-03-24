Vodafone Türkiye'nin Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın da aralarında bulunduğu iş dünyasının önde gelen isimleri, "Smart Car" otonom araç ile akıllı şehirlerle entegre akıllı sürüş ayrıcalığını sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimledi.

Altunyaldız ve beraberindekiler standı ziyaret ederek Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'den Vodafone'un işletmeler ve belediyelere sunduğu çözümler hakkında bilgi aldı.

Şahin, işletmelere geleceğe hazır olabilecekleri çözümler sunduklarını belirterek, dijitalleşmeye paralel olarak sürekli değişen ihtiyaçlara yönelik geliştirdikleri hayatı kolaylaştıran entegre çözümlerin gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vodafone olarak Türkiye'deki işletmelerin ve belediyelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip yeni dünya koşullarına ayak uydurabilmeleri için dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Dijital iş ortakları olarak işletmelere verimliliklerini artıran, geleceğe çok daha hazır olabilecekleri çözümler sunuyor, danışmanlık veriyoruz. Nesneler arası iletişim, bulut, sabit ve mobil iletişim adı altında topladığımız bu çözümlerle,işletmelere dijital anlamda hizmet, operasyon, teknoloji platformları ve bilgi güvenliği konularında yol gösteriyoruz. Dijitalleşmede hızlı adım atmanın Türkiye'nin gelecekte rekabet gücüne güç katacağı bilinciyle sunduğumuz uçtan uca çözümlerle, iş ortaklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Katılımcıları "Vsmart Veysi" isimli robotun karşıladığı Vodafone standında geleceğin teknolojisi akıllı sürüş sistemiyle sürücülerin karşısına aniden çıkan arabalar veya yayalara karşı otomatik olarak duran otonom araçlar ayrıca sokak aydınlatmaları ile entegre çalışarak kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta giderek otomatik sürüş keyfi yaşatıyor.