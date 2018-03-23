Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, "TAI olarak görevimiz dünyadaki en büyük ilk 10 savunma şirketinden birisi olmak. Şu anda 50'lerdeyiz. Ciromuz 2 milyar dolar, bu yıl. 10 milyar dolar ciroyu hedefliyoruz." dedi.

Kotil, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yaptığı "Üretimin Geleceği" konulu oturumda yaptığı konuşmada, yapılan ne iş olursa olsun dünyada oyuncu olmak gerektiğini vurguladı.

TAI'nın özgün ürünler yaptığını ifade eden Kotil, şöyle konuştu:

"Mesela milli muharip uçak yapıyoruz. Bir Rusya'da, bir Çin'de var, ABD'deki uçak var. İnşallah bizimki de 2026'da ilk uçuşu yapacak, 2029'da teslim edeceğiz. Teknolojik olarak oluşabilecek en son seviye. Şimdi 2 bin 500 mühendisimiz var, 10 bin mühedise çıkıyoruz. F35'i yani milli muharip uçağın benzerini yapan Lockheed Martin'de 50 bin mühendis var. Türk mühendislerimizin hepsi başımızın üzerinde ancak boyumuz burada kalıyor. Kimse yanlış anlamasın. Bizim bu teknolojilere ulaşmak için bilfiil olarak işin içinden gelmiş, yalıtımı yapmış, tasarımı yapmış kişilere ihtiyacımız var. Yüksek teknolojiye çıkmak için dünyada bu işi en iyi yapan kim varsa bulup getirmeliyiz. Biz getiriyoruz, yabancılarla çalışıyoruz. O kadar yüksek maaşlar vermek gerekiyor ki neredeyse genel müdür maaşı alıyorlar. Helal olsun. Çünkü sürecin içinden gelmişler. Yüksek teknolojide, ilaç ve kimya sektöründe veya havacılık sektöründe ikinci sıraya çıkalım. TAI olarak görevimiz dünyadaki en büyük ilk 10 savunma şirketinden birisi olmak. Şu anda 50'lerdeyiz. Ciromuz 2 milyar dolar, bu yıl. 10 milyar doları ciroyu hedefliyoruz."

"Asıl para yüksek teknolojide"

Kotil, "stajyer mühendis" adında bir sistem kurduklarını ifade ederek, şu anda 500 tane 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencisinin Ankara'daki ve İstanbul'daki tesislerinde haftada bir gün çalıştığını kaydetti.

Her yıl 2 bin öğrenciyi haftada bir gün mühendisleriyle çalıştırdıklarını anlatan Kotil, şöyle devam etti:

"Türkiye bugüne kadar çok güzel şeyler yaptı. Asıl para yüksek teknolojide. Uçan bir cisimle uçmayan arasındaki fiyat farkı 10'dur. Türkiye'nin teknolojide oyuncu olması lazım. Oyuncu olması için ürün çıkartması lazım. Oyun ürünle oluyor. Rekabeti artıracak teknoloji ürünü çıkartmamız gerekiyor. Bunu yapmada projede bir problemimiz yok. TAI'nin şu anda 5 helikopter projesi, bir jet eğitim uçağı projesi, bir milli muharip uçağı, iki tane uydu projesi var. Boeing ve Airbus'tan daha fazla projemiz var. Devletin 'Yap' diye bana verdiği projeler var. Projede bir eksik yok. Eksiğimiz bu işi yapmış insandır. Bu işi yapmış çok insanımız yok. Biz de jet eğitim uçağı, jet savaş uçağı, yolcu uçağı tasarlamış kişi yok. 'Kendi müessesemizde yetiştirelim' dersek bizim ömrümüz ona yetmez. Dolayısıyla bilgiyi ithal edelim, makineyi burada yapalım."

"Bankalar teknoloji yatırımcılarına pozitif ayrımcılık yapsın"

Kotil, TAI'nin ürün tasarlayan bir şirket olduğuna dikkati çekerek, piyasadaki alt şirketlere 100 milyon dolarlık iş verdiklerini belirtti.

Alt şirketlerin banka kredisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Kotil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin geleceği, teknoloji yatırımlarından geçtiğinden kredi mekanizmaları teknoloji yatırımcılarına pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Çünkü teknoloji yatırımları zor ve risklidir. Bankacılar 10 yıllık destek verirse 10 yıl sonunda 10 katla geri ödeyecek yatırımlardır. Ülkemizin 2023 hedefleri var. Dünyadaki ilk 10 ekonomi içine girmek. Bunun diğer okunuşu da Avrupa'daki en büyük ekonomilerden birisi olmak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu sefer yalnız teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler için çalışalım. Herkes desteklesin, bankalar da... Bunu da becerdiğimiz zaman Avrupa'da kaçıncı oluruz Allah bilir ama ilk başlardan birisi oluruz."