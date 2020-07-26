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Uluborlu, kiraz hasatında tarihi rekor kırdı

Uluborlu, kiraz hasatında tarihi rekor kırdı -Bir sezonda 10 bin ton kiraz hasatı yapıldı Isparta'nın kiraz üretim merkezi olan Uluborlu ilçesinde hasat sezonu büyük oranda sona erdi.

26.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:25

Uluborlu, kiraz hasatında tarihi rekor kırdı

-Bir sezonda 10 bin ton kiraz hasatı yapıldı

ISPARTA - Isparta'nın kiraz üretim merkezi olan Uluborlu ilçesinde hasat sezonu büyük oranda sona erdi. Yaklaşık 17 bin dekar alanda kiraz üretimi yapan üreticiler, bu sezon 10 bin ton rekolte elde ederek, ilçe tarihinin rekorunu kırdılar.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl buruk geçmiş olsa da Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kiraz hasatı yüzde 98 oranında tamamlandı. Yörede genellikle Uluborlu Napolyon'u olarak adlandırılan 0900 ziraat çeşidi tercih edilmekle birlikte son yıllarda Regina çeşidi de yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti'yle diğer uzak doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"Son 25 yılın rekor üretimi oldu"

Uluborlu'da kiraz üreticisini ziyaret eden Isparta Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Uluborlu ilçemiz kirazı ile meşhur. Hasatımızın yüzde 98 bitti. Üreticilerimizle görüştüğümüze göre son 25 yılın rekor seviyede üretim oldu. Kirazımız büyükşehirlerimize ve birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bizler üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Malum olduğu gibi Kovid-19 nedeni ile ürünlerimizin değerinde bir artış oldu" diye konuştu.

Uluborlu, kiraz hasatında tarihi rekor kırdı

Kaynak: İHA

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