B.Dortmund ile Ulsan, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ulsan hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ulsan takım değeri ne kadar?

ULSAN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Ulsan takım değer i: 15 milyon euro

Temsil ettiği yer : Ulsan, Güney Kore

Ulsan HD FC, Hyundai'ın sahibi olduğu Güney Koreli profesyonel bir futbol kulübüdür. K-Ligi'nde mücadele ederler. K-Ligi'ne 1984 yılında Hyundai Horangi adıyla girmişlerdir. 2001 yılından beri ev sahibi maçlarını 44,466 kişilik Ulsan Munsu Futbol Stadı'nda oynarlar. Maskotları kaplandır. Ezeli rakipleri Pohang Steelers'dır. Kulübün taraftarlar grubunun adı Cheoyong Warrior 'dur.

Kulüp, 1996 ve 2005 yıllarında Kore Ligi'nde şampiyon olmuştur.

Ulsan HD FC, 6 Aralık 1983 yılında, İncheon, Gyeonggi'de Hyundai Football Club adıyla kurulmuştur. 1984 yılında K-Ligi'ne girmişlerdir. İlk sezonlarında ligi 3. olarak bitirmişlerdir. 1990'lı yıllarda kulüp, Ulsan şehrine taşınmıştır. Taşındıktan sonra kulübün adı Ulsan Hyundai olmuştur. Bir dönem Ulsan ekibinin teknik direktörlüğünü Güney Koreli futbol efsanesi Cha Bum-Kun yapmıştır.