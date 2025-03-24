Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Memleket Partisi lideri ama CHP otobüsüyle alana geldi

Ülker boykot mu ediliyor? Ülker neden boykot ediliyor?

Ülker boykot mu ediliyor? Ülker neden boykot ediliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili süreçte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, firma isimleri vererek boykot çağrısında bulundu. Ülker boykot mu ediliyor? Ülker neden boykot ediliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu. Peki, Ülker boykot mu ediliyor? Ülker neden boykot ediliyor?

ÜLKER BOYKOT MU EDİLİYOR?

Daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde:

• "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"

• Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin...

• Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın.

• Gençler de 'Ülker, Ülker, Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir.

• Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok.

• TRT'ye bakmayın

• TGRT'nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.

• Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com'dan sakın ha…

• Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title