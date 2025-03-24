Ülker boykot mu ediliyor? Ülker neden boykot ediliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu. Peki, Ülker boykot mu ediliyor? Ülker neden boykot ediliyor?

ÜLKER BOYKOT MU EDİLİYOR?

Daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulundu.

Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde:

• "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"

• Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin...

• Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın.

• Gençler de 'Ülker, Ülker, Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir.

• Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok.

• TRT'ye bakmayın

• TGRT'nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.

• Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com'dan sakın ha…

• Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!"