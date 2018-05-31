Ülkemizde Yılda 2 Milyon Kombi Üretiliyor"

Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon kombi üretildiğini, bunların yaklaşık yarısının yurt içinde satılırken, diğer yarısının da ihraç edildiğini bildirdi.

Vardan yaptığı değerlendirmede 2017-2023 yıllarında uygulanacak olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın yayınlandığını anımsattı.

Sektörü yakından ilgilendiren planın önemine değinen Vardan, Türkiye'nin cari açığını menfi yönde etkileyen enerji girdileri ile mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını öngören ve ilgili tüm yaklaşımları destekleyen söz konusu plan dahilinde imalatçıdan, ithalatçıdan son kullanıcıya kadar tüm alanlarda topyekün bir bakış açısı gerektiğinin altını çizdi.

Vardan, doğalgazla çalışan cihazları üreten, imal eden, ithal eden, satışlarını gerçekleştiren firmalar olarak, bu alanda sorumluluk aldıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) çevrenin daha fazla korunması için adımlar attığını dile getiren Vardan, "Geçtiğimiz günlerde hepimiz, bir yandan bahse konu bu eylem planına, diğer yandan enerji verimli cihazlarla ilgili AB ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan 'Enerjiyle İlgili Ürünler' (Energy Related Products-ERP) yönetmeliğine uyum sağlamak yönünde çalışmalarımızı geliştirdik. Tüm sektör olarak bir yandan devletimizin ilgili birimlerinin ERP yönetmeliğinin yeni fazlarının ne zaman başlatacağını merakla beklerken diğer yandan mevzuat düzenlemelerinde hataların oluşmaması ve olası eksikliklerin giderilmesi yönünde çaba sarf ettik. Sonuçta, bilhassa doğal gazlı cihazlarda bahse konu yönetmelik hazırlandı ve 21 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi." diye konuştu.

Vardan, söz konusu yönetmelik gereği artık Türkiye'de üretilen veya ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli, yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğunun getirildiğini aktardı.

ERP yönetmeliğiyle tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürün alternatifleri sunmanın amaçlandığını belirten Vardan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna göre tüketiciler, satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacaklar. DOSİDER üyesi tüm firmalarımız da bu yeni yönetmeliğe uygun cihaz üretmeye veya ithal etmeye ve akabinde de piyasaya sunmaya başladı. Avrupa'nın en önemli ısıtma cihazları üretim merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde, üyelerimiz yeni teknolojiler ile yüksek verimli cihazlar üretiyor. Hatta bu kapsamda 9 üyemizin tesisleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillendi."

"Yeni nesil cihazların kullanımını teşvik edeceğiz"

Ömer Cihad Vardan, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon kombi üretildiğini, bunların yaklaşık yarısının yurt içinde satılırken, diğer yarısının da ihraç edildiğini kaydetti.

İhracat yapılan ülkelerin çoğunun AB ülkeleri olduğuna dikkati çeken Vardan, "Üretimlerimiz tamamen son teknolojik gereklere uygun olarak yapılmaktadır. Bizler ayrıca bu adetlere ulaşmış bir sektörde yerlileştirme çalışmaları için de çaba sarf etmekteyiz. Bu bağlamda üretimde yerlilik payını artırmaya yönelik İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte hayata geçirdiğimiz 'Gaz Yakan Cihazlar Proje Merkezi'ni etkinleştirme çalışmalarımız da devam ediyor." şeklinde konuştu.

Vardan, bu yeni yönetmeliğin daha verimli ve çevreci cihaz kullanımını teşvik ederken, beraberinde sektör temsilcilerine de bir takım sorumluluklar getirdiğini vurguladı.

Özellikle uygulamalarda teknik ve idari bir aksama olmamasına özen göstermek durumunda olduklarını ifade eden Vardan, şunları kaydetti:

"Bu yeni ürünlerin ilk yatırım maliyetlerinin konvansiyonel cihazlardan daha yüksek olması sebebiyle, farkın neden oluştuğu ve yeni teknolojili cihazların neler getireceği konusunda bilgilendirme yapmak zorundayız. Geçiş döneminde konvansiyonel cihazlarla, yenilerinin en azından belirli bir süre zarfında birlikte satılacağı gerçeğiyle, piyasada haksız rekabetin önüne geçmeliyiz.

DOSİDER olarak bu dönemde bu çalışmalara ağırlık vereceğiz. Aynı zamanda, bazı dönüşüm kampanyalarıyla konvansiyonel cihazların yeni yoğuşmalı cihazlarla değiştirilmesi yönünde de çaba sarf edeceğiz. Ayrıca başta İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret AŞ (İGDAŞ) olmak üzere, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) bünyesindeki ilgili tüm gaz otoriterleriyle de birlikte çalışarak, yeni nesil cihazların kullanımını teşvik edeceğiz."