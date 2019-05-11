Ülke Buğdayının Yüzde 20'si Mardin Ovasında Yetişiyor

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, ülke ekonomik ihtiyacı buğdayın yüzde 20'sinin Mardin Ovasında yetiştiğini söyledi.

Mardin Ovasında yetişen buğdayın dünyanın en kaliteli makarnalık ve bulgurluk buğdayı olduğunu belirten Öter, protein ve kalori besin değeri itibariyle ülke ekonomik ihtiyacı buğdayın yüzde 20'sinin Mardin ve 10 ilçesinde tedarik edildiğini dile getirdi. Öter "Malum buranın verimli topraklardır ki iki ürün elde ediliyor. Buğday biçiliyor yerine mısır ekiliyor öyle bereketli topraklardır. Bu seneki yağışlar yaşlılardan aldığımız bilgilere göre son 85 yılından bu yana ilk sefer böylesine son baharda kışta ve ilk baharda aralıksız bir şekilde yağış yaşandı. Yağış Allah'ın rahmetidir fakat bu gün sahaya baktığımızda o yağışların biraz buğday üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu gözlemlenmektedir. Nedir onlar, buğday hiç nefes almadı ekinler zamanında, çiftçiler hemen hemen ekinleri çamur içine attılar. Çünkü toprakla buluşmadı yağışlardan dolayı fırsat olmadı. Buğday nefes almadı rutubet içinde kaldı pas ve mantar hastalığı dediğimiz buğdaya olumsuz etkili olan bir hastalık musallat oldu" diye konuştu.

Çiftçilerin mahsullerini ilaçladığını aktaran Öter, erken ekilen buğdaylarda sıkıntının olmadığını ifade etti. Öter, "Çoğunlukta buğday geç ekildi. Biraz geç ekildi niye diyeceksiniz çünkü ikinci ürün mısır biraz geç biçildi. Nedeni de yağmur fırsat vermedi. Ondan dolayı biraz gecikmeli ekilen buğdaylarda bir tedirginlik bir endişe hissediyoruz. İnşallah hava biraz serin giderse onunda beklediğimiz kadar tedirgin olduğumuz kadar olumsuzluk olmayacak. Allah esirgesin buğdayda verimde bir düşüklük olduğu zaman başta Mardin bölgemiz ekonomisine ve sonrada buğday ihtiyacımız olması hasebiyle de tarımda da önemli bir olumsuzluk yaşanacaktır. İnşallah öyle olmaz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA