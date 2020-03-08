Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...
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Mehmet Cahit Turhan, Marmara, Kınalı, Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

08.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne...

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