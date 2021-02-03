Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "PTT ucuz ayçiçek yağı satacak" iddiasına yanıt: Böyle bir görevi yok

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok. PTT AVM diye bir alt şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler oradan satış yapabiliyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satacağı iddialarıyla ilgili konuşan Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok. PTT'nin işlevi belli. Ayrıca pandemi nedeniyle PTT'ye ağır bir sosyal sorumluluk da yüklendi. Kamusal hizmetleri arttı; yardımların dağıtılması, elektrik faturalarının PTT'den tahsili konusunda çok yoğun bir çalışma var. PTT'nin bir alt şirketi olan 'PTT AVM' diye bir şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler kendi sayfalarını açıp oradan satış da yapabiliyorlar. Orada da uygunsuz bir şey varsa ona da müdahale ediyor arkadaşlar. Bir ürünle ilgili bir konu olmuş, ona da müdahale edilerek çözülmüş" ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLERLE UCUZ AYÇİÇEK YAĞI İŞBİRLİĞİ

Geçen hafta gündeme gelen haberlere göre ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen fiyat artışlarına karşı, kooperatifler ve PTT'nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

"PTT'Yİ DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ FİRMALARIN KONUMUNA GETİRMEK İSTİYORUZ"

PTT'yi önümüzdeki günlerde uluslararası prestij bir marka haline getirmek için özellikle kargo tarafında önemli çalışmaların olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah orada başarılı olursak PTT'yi dünya gündemindeki lojistik ve uluslararası firmalar gibi önemli bir konuma getirmeye çalışan önemli bir çalışmamız da devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. PTT'nin çok önemli bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde sanal ortamdaki gelişmelerin artması nedeniyle, bizimde o tarafa önem vermemiz gereken bir konu olduğuna karar verdik. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kargo tarafında hem kargo maliyetlerinin düşürülmesi hem hızın artırılması konusunda önemli bir çalışmamız var. PTT'nin özellikle kargo ve diğer hizmet alanlarını birbirinden ayrıştıracak bir proje çalışmamız var. Kargo sektörü büyüdüğü için mecbur o taraf büyümek zorunda, daha ucuza kargo lojistik maliyetleri olacak ve daha hızlı erişime ulaşacak."