Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayramın ilk günü yaşanan iletişim problemiyle ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, problemlerin tekrar etmemesi için atılması gereken tüm adımların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından atıldığını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını arayarak bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, iletişim sorunuyla karşılaşmış, operatörler ise problemin kendilerinden kaynaklanmadığına dair açıklamalar yapmıştı.

GSM operatörlerindeki soruna bu soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bir açıklama geldi.Twitter hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımların BTK tarafından atıldığını belirtti.

"KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı: "Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır."