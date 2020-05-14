HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sürecini fırsata çevirip 1000 liraya yolcu taşıyan korsan firmalar için harekete geçti. Bakanlık yurt içinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı. Buna göre, tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
14.05.2020 07:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 07:45

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, korsan taşımacılık yapan bazı fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. Koronavirüs sürecini fırsata çevirip güvensiz yolcu taşımacılığı yapan bu firmalar, fahiş fiyatlarla yolcu taşıyor. Hatta İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyan firmaların olduğu vatandaşların isyanı ile ortaya çıkmıştı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sürecini fırsata çevirip hem güvensiz hem de fahiş fiyata yolcu taşımacılığı yapan korsan firmalar için harekete geçti. Bakanlık, yurt içinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı.

TAVAN ÜCRET 100 İLA 500 LİRA ARASINDA OLACAK

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Yol mesafeleri dikkate alınarak belirlenen tarifeye göre, 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira, 2 bin bir kilometre ve üstü mesafelerden ise 500 lira tavan ücret alınacak.

31 TEMMUZ 2020'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu tebliğ 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak. Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulanmaya devam edecek.

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Ekonomi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Ekonomi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Ekonomi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından...
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 07:46:13. #1.15#
title