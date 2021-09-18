Ulaş'ta öğrenci servisleri dezenfekte edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamaları için tüm öğrenci servislerinin müdürlük bünyesinde oluşturulan dezenfektan ekipleri tarafından özenle dezenfekte edildiğini, araç sürücülerinin maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldığını söyledi.

Öğrencilerin sağlığına önem verdiklerini belirten Gül, "Velilerimizin de bu konuda gönülleri rahat olsun, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatını daha sağlıklı yürütebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." diye konuştu.