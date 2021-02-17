ULAK Haberleşme AŞ'nin MAYA Geniş Alan Ağ ürünleri DMO e-satış portalında yerini alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ile ULAK Haberleşme AŞ arasında imzalanan anlaşmayla MAYA Geniş Alan Ağ ürünleri DMO e-satış portalında satılmaya başlanacak.

İki kurum arasındaki anlaşma, DMO'da düzenlenen törende DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir ve ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı tarafından imzalandı.

Anlaşmayla MAYA Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağ Yönetim Sistemi (SD-WAN) iki yıl DMO kataloğunda kamu kurumlarına sunulacak.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, DMO'nun merkezi satın alma kurumu olarak kamunun ihtiyaç duyduğu ürünleri hızlı şekilde tedarik ettiğini ve tek bir merkezden kamu faydası sağlayacak şekilde hizmete sunduğunu söyledi.

Yeni Ekonomi Programı'nda DMO'nun üst teknoloji ürünlerde gerektiğinde kamu alım garantileri vererek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağının belirtildiğine işaret eden Özdemir, bu anlamda kuruma ekstra rollerin tanımlandığını bildirdi.

Özdemir, kamu kurumlarının ürettiği ürünlerin de kamu pazarı formatında öncelikle DMO'dan sağlanmasına yönelik çalışmaları artırdıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda birçok paydaşımızın ürettiği ürünleri katalog ya da e-satış platformumuza taşıdık. Bugün de ULAK Haberleşme ile anlaşmamızı imzalıyoruz. DMO sayesinde kamu kurumları hızlı şekilde bu ürüne erişebilecek. Yeni pazar edinimi noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sistemin kataloğa girmesiyle ULAK Haberleşme ürünleri yaklaşık 16 bin kamu kurum ve kuruluşunun hızlıca erişebileceği şekilde pazarımızda yer almış olacak. Bu noktada kamu kurumlarının yerli ve milli çözüm olan ULAK Haberleşme AŞ'den yana tercihlerini kullanmasını bekliyoruz. Ülkemizin geleceği adına çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Rize'de ULAK üzerinden hizmet"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı da şirket olarak iletişim altyapıları için yerli ve milli çözümler geliştirdiklerine işaret ederek, Maya Geniş Ağ Yönetim Sistemi'nin global üreticilerin ürünlerinden daha iyi özelliklerle DMO kataloğuna girdiğini söyledi. Ürünün kullanım yeri bulması için gayret sarf ettiklerini dile getiren Balcı, "ULAK Haberleşme, '5G ve ötesi için Türkiye'nin iletişim gücü' mottosuyla kurulmuş bir şirket. 1600'e yakın baz istasyonumuz aktif şekilde çalışıyor. Geçen hafta bir operatörümüz Rize'de tüm özellikleriyle ULAK üzerinden hizmet vermeye başladı. Bir operatörümüz 2021 başı itibarıyla ilave sipariş sürecini tamamlamak üzere." ifadelerini kullandı.

Balcı, kataloğa giren MAYA SD-WAN çözümünün 5G geniş alan iletişim altyapısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"5G'ye yönelik olarak ayrıca 5G radyo ve çekirdek şebeke projemiz var. Altyapı anlamında uçtan uca 5G yeteneklerimizi süratle geliştirmeye devam ediyoruz. Çekirdek şebeke projemizin testlerini en geç haziran ayında tamamlayacağız. Şu an kendi içimizdeki ön kabul testlerini tamamlıyoruz. Baz istasyonu konusunda süratli şekilde ilerliyoruz. Onların da TÜBİTAK projemiz kapsamında geliştirdiğimiz sistemlerin testlerini martta tamamlayacağız. 2021 ortasından itibaren operatör laboratuvarlarına girecek 5G sistemlerimiz olacaktır. 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren daha iddialı ürünlerimizin sahada olacağını paylaşmak istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık