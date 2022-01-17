Ukraynalı denizce gemide intihar etti

Samsun'da yabancı bandıralı bir gemide Ukraynalı denizci kendini asarak intihar etti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yabancı bandıralı bir gemide Ukraynalı denizci kendini asarak intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsunport Limanı'na demirleyen Ukrayna bandıralı yük gemisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndan Samsunport Limanı'na buğday getiren yabancı bandıralı gemi 11 Ocak'ta limanı demir attı. Gemide görevli Ukrayna uyruklu 34 yaşındaki Solovyov Sergiy geminin ikinci kaptanı tarafından kameranın camına asılı halde ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Ukraynalı denizcinin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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