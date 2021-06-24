Ukrayna: "Rusya, uluslararası hukuku ihlal etti"
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Ukrayna: "Rusya, uluslararası hukuku ihlal etti"

Ukrayna: 'Rusya, uluslararası hukuku ihlal etti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın Karadeniz'de İngiltere Kraliyet Donanmasına ait savaş gemisine uyarı atışı yaparak uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın Karadeniz'de İngiltere Kraliyet Donanmasına ait savaş gemisine uyarı atışı yaparak uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından Ukrayna'dan bir açıklama daha geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın Karadeniz'de İngiltere Kraliyet Donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaparak uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Arestoviç tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna karasularında meydana gelen olay, uluslararası tatbikata yönelik yapılan uluslararası bir hak ihlalidir. Ukrayna'nın askeri ve politik yönetimi, müttefikleriyle birlikte yapılan istişarelerin ardından bir cevap verecektir" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da dün konuya ilişkin bir açıklama yapmış, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz gemisine karşı gösterdiği agresif tavrı eleştirmişti. Rusya'nın sadece Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluşturmadığının ispatlandığını ifade eden Kuleba, "Bu hareket, Ukrayna'nın içinde bulunduğu pozisyona açık bir delildir. Rusya'nın Karadeniz'de ve Azak denizinde uyguladığı agresif ve provokatif tavır sadece Ukrayna için değil müttefiklerimiz için de geçerli olduğu kanıtlanmıştır. Karadeniz'de Ukrayna ve NATO olarak karşılıklı yeni hareketlere yeniden ihtiyaç vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Karadeniz'de gerilim

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Karadeniz'e ulaşan İngiltere'ye ait HMS Defender muhrip gemisinin Kırım'a yaklaşmasının ardından Rus sınır devriye gemisinin ve Sukhoy Su-24M tipi savaş uçağının harekete geçtiği belirtilmişti. İngiliz gemisine sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusunda uyarı yapılmasına rağmen gemi mürettebatının yanıt vermediği kaydedilmişti. Rusya devlet sınırını geçtiği ve Fiolent Burnu bölgesinin 3 kilometre kara sularına girdiği belirtilen HMS Defender gemisine uyarı ateşi açıldığı ifade edilmişti.

Öte yandan, İngiliz gemisinin ihlali gerçekleştirdiği iddia edilen Fiolent, Kırım'ın kara suları içerisinde yer alıyor. Kırım ise 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti ancak uluslararası hukuk kuralları kapsamında Kırım, Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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