Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formaya Rusya'dan tepki geldi. Forma'nın üstünde Rusya'nınn isgali altındaki Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna haritası ve "Yaşasın Ukrayna!" sloganı yer aldı. UEFA tarafından onay alan forma için Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna içinde ve dışında birçok kişinin Ukrayna İsyan Ordusu, Stepan Bandera ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlar ile ilişkilendirdiği sloganı kamuoyunda pekiştirmeye yönelik yeni bir girişim" dedi.

Ukrayna Milli Takımı'nın EURO 2020'de giyeceği forma ortalığı karıştırdı. Formanın üstünde yer alan haritada Rusya İşgali altındaki Kırım'ın da Ukrayna'ya dahil edilmesi ve kullanılan slogana Rusya cephesi tepki gösterdi.

"BİRLEŞİK VE BÖLÜNMEZ VATANIMIZIN HARİTASI"

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ukrayna milli futbol takımının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giyeceği yeni forma dün tanıtıldı. Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavlenko yaptığı açıklamada, "Ukrayna Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel forma ile katılacak. Formanın en önemli özelliği ve tılsımı, her Ukraynalı için büyük önem taşıyan sembol olacak. Hepimiz için değerli olan ülkemizin haritası. Birleşik ve bölünmez vatanımız haritası; Kırım, Donetsk, Lugansk, Kıyiv, Dnipro, Lviv, Odesa, tüm diğer şehirler ve köyler" ifadeleri kullandı.

"NE YAZIK Kİ TEK UMUTLARI BU"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Ukrayna'nın turnuvada giyeceği formayla ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı. Zaharova, "Ukrayna futbol takımı, formanın üzerine Ukrayna topraklarını Rus Kırım'ına birleştirdi. Açıklamaları, bu umutsuzluk dolu sanatsal eylem kadar metafizik: güya oyuncuların gücüne güç katmalı. Ne yazık ki tek umutları bu" dedi.

"SLOGANI KAMUOYUNDA PEKİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM"

Formadaki Yaşasın Ukrayna sloganıyla ilgili ise Zaharova "Bu Kiev'in devlet propagandasının, Ukrayna içinde ve dışında birçok kişinin Ukrayna İsyan Ordusu, Stepan Bandera ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlar ile ilişkilendirdiği sloganı kamuoyunda pekiştirmeye yönelik yeni bir girişim" ifadelerini kullandı.