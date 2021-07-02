Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
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Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı

Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
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Yarın EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ve İngiltere karşı karşıya gelecek. İngiliz basını kritik maç öncesi bir dönem Chelsea'de forma giyen Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko'nun eşiyle yıllar önce verdiği çıplak pozları manşetlere taşıdı. Bu görüntülerin maksatlı olarak gündeme getirildiğine dair yorumlar yapıldı.

Son 16 turunda İsveç'i uzatmalar sonucu 2-1 mağlup eden ve çeyrek finale yükselen Ukrayna'nın başında ilk turnuvasına çıkan Shevchenko, ülkesinin milli takımını Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale çıkaran teknik adam olarak tarihe geçti.

EURO 2020'de tarihi bir performans sergileyen Ukrayna'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko, çeyrek finaldeki İngiltere eşleşmesi öncesinde İngiliz basınının manşetlerini süslemesi tepki çekti.

İngiliz The Sun gazetesi, Shevchenko ile o dönemki sevgilisi, şimdiki eşi ABD'li model Kristen Pazik ile GQ dergisine verdikleri pozları manşetine ve sayfalarına taşıdı. Ukrayna ile İngiltere arasında oynanacak tarihi maç öncesi eski görüntülerin gündeme sunulmasında art niyet olduğuna dair yorumlar yapıldı.

DERGİ SATIŞ REKORU KIRMIŞTI

2003'te Milan forması giyen Shevchenko ile Kristen Pazik'in fotoğrafıyla satışa çıkan dergi, GQ İtalya'nın en çok satan sayısı olarak tarihe geçti.

Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı

MİLANO MODA HAFTASINDA TANIŞTILAR

2000'lerin başında Milan'da fırtına gibi esen Shevchenko, Kristen Pazik ile 2001 yılında Mliano'Da düzenlenen bir moda etkinliğinde tanıştı.

Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı

ÇEKİMDEN 1 YIL SONRA EVLENDİLER

O dönem dünyanın en dikkat çeken çiftlerinden olan Shevchenko - Pazik ikilisi, GQ İtalya manşetlerini süsleyen fotoğraf çekiminden 1 yıl sonra Washington'da hayatlarını birleştirdi. ABD'li olan 4 yaşındaki Kristen Pazik, ünlü beyzbol oyuncusu Mike Pazik'in kızı olarak da tanınıyordu.

Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı

CHELSEA'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Milan'da sergilediği performansla o dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Shevchenko, İtalyan devinde çıktığı 322 maçta 175 gol atıp 45 asist yapmıştı. 2004 yılında Ballon d'Or kazanan Ukraynalı efsane, 2006 yılında 43 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Shevchenkop, Maviler'de beklenen performansı segileyemedi çıktığı 77 maçta yalnızca 22 gol atıp 11 asist yaptı. 2008'de Milan'a kiralanan Sheva, 2009 yılında Dinamo Kiev'e transfer oldu. Ülkesinin büyük kulübünde 3 yıl forma giyen Shevchenko, 2012'de futbolu bıraktı.

Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
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Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı - Haberler Spor
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