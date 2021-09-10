Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi - Haberler
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Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi

Ukrayna'da dini liderlerinden birinin kabrini ziyarete giden çok sayıda Yahudi'nin sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testiyle İsrail'e döndüğü ortaya çıktı.

Ukrayna'da dini liderlerinden birinin kabrini ziyarete giden çok sayıda Yahudi'nin sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testiyle İsrail'e döndüğü ortaya çıktı.

Yerel basında çıkan haberler e göre, çok sayıda dindar Yahudi (Hasidik) İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana (6-8 Eylül) münasebetiyle Breslov Hasidic Hareketi'nin kurucusu Haham Nahman'ın Ukrayna'nın Uman kentindeki mezarını ziyaret etti.

Hasidik Yahudilerden bazıları, salgın nedeniyle İsrail'e dönüşte zorunlu olan Kovid-19 testini yaptırmak yerine sahte negatif testiyle uçağa binerek ülkesine döndü.

Ukrayna'dan dönüşte sahte negatif testi veren 156 Hasidik Yahudi'de Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan testler sonucu virüs tespit edildi.

İsrail polisi, 117 kişiyi "Kovid-19 testinde sahtecilik ve bilerek bulaşıcı hastalık yayma şüphesiyle" sorguya çağırdı.

Hasidik Yahudilerin büyük kısmının Kovid-19 kısıtlamalarına uymaması ve aşıya karşı çıkması dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce Hasidik Yahudi, Roş Aşana'da dini liderlerinden olan Haham Nahman'ın Kiev'in güneyindeki Uman kentinde yer alan kabrini ziyaret ediyor.

Hasidik Yahudiler, Roş Aşana'yı Haham Nahman'ın kabrinde geçirmeleri halinde yeni yılın evlerinde bereketli geçeceğine inanıyor.

Kiev yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Hasidik Yahudilerinin ülkeye girişine izin vermemiş, dindar Yahudiler günlerce Ukrayna sınırında beklemişti.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi - Haberler
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