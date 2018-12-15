Ukrayna'da Su-27 Tipi Savaş Uçağı Düştü: Pilot Öldü
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Jitomir ilinde Su-27 tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Jitomir ilinde Su-27 tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Su-27 tipi uçak, bugün planlı uçuş yaparken inişe geçtiği esnada düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti" denildi.
Uçağın düşme nedeni ve kazanın ayrıntılarının araştırıldığı kaydedildi. - Kerem