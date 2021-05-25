Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor
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Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gönderilip yeni bir teknik direktörle yola devam edileceği iddiası iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. Belözoğlu'nun dün futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek Başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürülürken, bomba bir iddia ise Ukrayna basınından geldi. Fenerbahçe'nin Macar kulübü Ferencvaros'tan ayrılmayı planlayan eski futbolcusu Sergiy Rebrov ile teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı ile ilgili farklı senaryolar ve haberler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

UKRAYNA BASININDAN SES GETİREN İDDİA

Bir iddia da Ukrayna basınından geldi. Football24TV'nin verdiği habere göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.

Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor
Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov.

REBROV KULÜPTEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

38 MAÇTA 4 GOL ATMIŞTI

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor
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