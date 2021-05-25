Ukrayna basınından bomba iddia: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşüyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gönderilip yeni bir teknik direktörle yola devam edileceği iddiası iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. Belözoğlu'nun dün futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek Başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürülürken, bomba bir iddia ise Ukrayna basınından geldi. Fenerbahçe'nin Macar kulübü Ferencvaros'tan ayrılmayı planlayan eski futbolcusu Sergiy Rebrov ile teknik direktörlük konusunda görüşmelere başladığı öne sürüldü.