Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına

A Milli Takım'ın Moldova'yı 2-0 yendiği hazırlık maçında harika bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, sosyal medyayı salladı. Rakibin bulduğu net pozisyonlarda kalesinde gole izin vermeyen Çakır, Cengiz Ünder'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Başarılı performansı sonrası yıldız kaleci için binlerce paylaşım yapıldı. Bir futbolseverin paylaşımında, ünlü dizi Kırmızı Oda'nın meşhur repliğini Uğurcan'a uyarlaması büyük beğeni topladı.