Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın Moldova'yı 2-0 yendiği hazırlık maçında harika bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, sosyal medyayı salladı. Rakibin bulduğu net pozisyonlarda kalesinde gole izin vermeyen Çakır, Cengiz Ünder'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Başarılı performansı sonrası yıldız kaleci için binlerce paylaşım yapıldı. Bir futbolseverin paylaşımında, ünlü dizi Kırmızı Oda'nın meşhur repliğini Uğurcan'a uyarlaması büyük beğeni topladı.

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansını A Milli Takım'da da sürdüren Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi hazır görüntüsüyle izleyenleri mest etti. 25 yaşındaki kaleci sosyal medyaya damga vurdu.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADILAR

Uğurcan Çakır kurtarışlarının yanında bir de asist yapınca sosyal medya adeta yıkıldı. Başarılı kaleci için övgü dolu binlerce paylaşım yapıldı.

Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 23:16:12. #1.15#

title