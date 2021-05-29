Süper Lig'i sallayacak transfer teklifi! Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor
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Süper Lig'i sallayacak transfer teklifi! Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor

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Fransız ekibi Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun bonservisini ve 12 milyon euro önerdi. Teklifin içinde sonradan satıştan pay da var. Ancak Bordo-Mavili yönetim, Monaco'nun önerdiği parayı düşük buldu. Fransız ekibi düşünmek için süre istedi.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekiplerinden Monaco talip oldu. Milli kaleci için oyuncunun temsilciyle iletişime geçen Monacolu yetkililer, Trabzonspor'a pandemi şartlarını da öne sürerek 12 milyon euro verebileceklerini ifade etti.

"ONYEKURU'YU VERELİM"

12 milyon euroluk bu öneriye ek olarak olarak Fransız ekibinin Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncuları Henry Onyekuru'yu da verebileceğini bildirdi.

BONSERVİS ÜCRETİ YETERLİ BULUNMADI

Bordo-Mavililer Onyekuru önerisini makul bulurken, 12 milyon euroyu beğenmedi. Uğurcan'dan normal şartlarda 30 milyon euro bekleyen Trabzonspor, Monaco'nun fiyat yükseltmesini istedi.

GALATASARAY'IN OPSİYONU VAR

1.75 boyundaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu 14 maçta 5 gol 4 asistle tamamlayarak önemli bir ortalama yakaladı. Ayrıca Galatasaray'ın Onyekuru için 11 Haziran tarihine kadar 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmayacağı belirtiliyor.

Süper Lig'i sallayacak transfer teklifi! Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor
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