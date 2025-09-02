Uğurcan Çakır kaç milyon eruoya transfer oldu?

Öte yandan Uğurcan Çakır, yaptığı sosyal medya paylaşımında Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye başladığını ifade ederek taraftarların merakını artırdı.

TRANSFERDE ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un geçtiği bilgilere göre Galatasaray ile Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde el sıkıştı. Haberde, bordo-mavililerin kaleci için 25 milyon euro talep ettiği, sarı-kırmızılıların ise bu ücreti ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNE GİRECEK

Milli takım kampında bulunan Uğurcan Çakır'ın, transfer süreciyle ilgili haber beklediği ifade edildi. Deneyimli kalecinin salı günü Galatasaray adına sağlık konturlarından geçmesinin planlandığı aktarıldı.

UĞURCAN'IN GALATASARAY SÖZLERİ

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını duyurdu. Açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yakalamak, ailemle yeni bir yolculuğa çıkmak ve kariyerimde farklı hedeflere yürümek istiyorum. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifine olumlu bakmaya başladım." ifadelerini kullandı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

29 yaşındaki milli kaleci bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda yalnızca 1 gol yiyen Uğurcan, 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.