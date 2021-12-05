Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdı

Bordo-Mavililer'in kaptanı, Adana Demirspor zaferinden sonra sosyal medyada taraftarların beğeni yağdırdığı bir paylaşım yaptı. Uğurcan kulübün resmi hesabını etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben sen daha güzel" mesajı paylaştı.

"SENİN YERİN BAŞKA"

Uğurcan'ın yorumunu gören Kübra Çakır da bu paylaşıma 'şaşkın' emojisiyle karşılık verdi. Şaka yoluyla kıskançlık mesajı atan Kübra Çakır'a eşinden yanıt gecikmedi. Uğurcan eşine, "Senin yerin başka hayatım" cevabını verdi.

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