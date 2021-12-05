Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdı - Haberler Spor
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Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşini çok kıskandırdı

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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Demirspor maçından sonra kulübü etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" mesajı paylaştı. Eşi Kübra Çakır da bu paylaşıma 'kıskançlık' emojisi bırakınca çift arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.

Bordo-Mavililer'in kaptanı, Adana Demirspor zaferinden sonra sosyal medyada taraftarların beğeni yağdırdığı bir paylaşım yaptı. Uğurcan kulübün resmi hesabını etiketleyerek, "Kimseyi görmedim ben sen daha güzel" mesajı paylaştı.

Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşi Kübra Çakır'ı çok kıskandırdı

"SENİN YERİN BAŞKA"

Uğurcan'ın yorumunu gören Kübra Çakır da bu paylaşıma 'şaşkın' emojisiyle karşılık verdi. Şaka yoluyla kıskançlık mesajı atan Kübra Çakır'a eşinden yanıt gecikmedi. Uğurcan eşine, "Senin yerin başka hayatım" cevabını verdi.

Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı eşi Kübra Çakır'ı çok kıskandırdı

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