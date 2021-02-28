Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu
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Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu

28.02.2021 20:02 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:07
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır damga vurdu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasına Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu.

Koronavirüs sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ve hafta içi yapılan testlerinde negatifin elde edilmesiyle yeniden takıma dönen Uğurcan Çakır'ın dönüşü de muhteşem oldu.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu

4 NET FIRSATTA GOLE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe karşısında maça harika bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli takımın maçın ilk 45 dakikasında mutlak 4 gol pozisyonunu engelleyerek adeta kalesinde devleşti.

23. dakikada Mert Hakan ve Pelkas, 30. dakikada Thiam ve 44. dakikada Mesut Özil ile net pozisyonlar yakalayan Fenerbahçe, Uğurcan engelini geçemedi.

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