Uğur Demirok takımla çalışmalara başladı
Yukatel Kayserispor'Un tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok takımla birlikte çalışmalara başladı.
Yukatel Kayserispor'Un tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok takımla birlikte çalışmalara başladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 14. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun süredir takımdan uzak kalan başarılı savunma oyuncusu Uğur Demirok takıma katıldı. Sakatlığını tamamen atlatan Uğur Demirok'un bugün ve yarın yapılacak olan antrenmanlarda yer alması halinde Çaykur Rizespor maçı kafilesinde yer alacağı öğrenildi.
Uğur Demirok bu sezon geride kalan 13. hafta sonunda sadece 4 maçta forma giydi - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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