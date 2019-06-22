Uganda Luyindama'yı üzdü

Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Mısır'da gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası maçında başkent Kahire'de oynanan A Grubu mücadelesinde Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti Uganda'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Uganda'nın gollerini 14'üncü dakikada Patrick Kaddu ve 48'inci dakikada Emmanuel Okwi kaydetti. Maça Christian Luyindama maça ilk 11'de başlarken 90 dakika oyunda kaldı.





Kaynak: DHA

- İstanbul