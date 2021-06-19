UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olan Gareth Bale, kafayı iyice uzaylılara taktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olan Gareth Bale, kafayı iyice uzaylılara taktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü futbolcu Gareth Bale'ın uzaya olan merakı giderek derinleşiyor. Daha önce UFO gördüğünü iddia eden Bale, son olarak uzaylıların varlığıyla ilgili sağlam delillerin bulunduğunu öne sürdü. Bale, "Uzaylılar var ve kanıtlar her yerde. İnsanların sadece onlara bakmaları gerekiyor" dedi.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale'ın düşen performansının altında yatan sebepler ortaya çıkıyor. Uzaylılar hakkındaki fikirleriyle sosyal medyada alay konusu olan Bale, yine çarpıcı ifadeler kullandı. Bale, uzaylıların varlığığıyla ilgili sağlam delillerin olduğunu öne sürdü.

UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olan Gareth Bale, kafayı iyice uzaylılara taktı

"ABD YAYINLIYOR, SAHTE OLAMAZ"

Gareth Bale, Uzaylılar var ve kanıtlar her yerde. Sağlam deliller var. İnsanların sadeece onlara bakmaları gerekiyor. ABD hükümeti uçan cisimlerin fotoğraflarını ve videolarını yayınladı. Uzaylılar var, sahte olamaz" dedi. Bale daha önceki açıklamasında uzaylılarla ilgili, "Uzaylılar gerçekten var. Ben bir keresinde kesin olarak UFO gördüm" dedi.

UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olan Gareth Bale, kafayı iyice uzaylılara taktı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Bergen Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olan Gareth Bale, kafayı iyice uzaylılara taktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:18:06. #1.16#

title