UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olan Gareth Bale, kafayı iyice uzaylılara taktı

Dünyaca ünlü futbolcu Gareth Bale'ın uzaya olan merakı giderek derinleşiyor. Daha önce UFO gördüğünü iddia eden Bale, son olarak uzaylıların varlığıyla ilgili sağlam delillerin bulunduğunu öne sürdü. Bale, "Uzaylılar var ve kanıtlar her yerde. İnsanların sadece onlara bakmaları gerekiyor" dedi.