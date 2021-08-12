UEFA Süper Kupa'da şampiyon Chelsea

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea, Villarreal'i seri penaltı atışlarının sonunda 6-5 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla İngiliz devi tarihinde 2. kez Süper Kupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile Villarreal Windsor Park'ta karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi seri penaltı atışları sonrası Chelsea, 6-5 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

KUPANIN SAHİBİNİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Chelsea, Hakim Ziyech'in golüyle 27. dakikada öne geçti. İspanyol ekibi Villarreal'e beraberliği getiren gol ise 73. dakikada Moreno'nun ayağından geldi. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı. Uzatma devrelerinde iki takım da fileleri havalandıramayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları öncesinde Chelsea'de kaleci Edouard Mendy'nin yerine Kepa oyuna dahil oldu. Seri penaltı atışlarında Chelsea, Villarreal'i 6-5 yendi ve kupayı müzesine götürdü.