UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'i 1-0 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Maviler tarihinde ikinci kez Devler Ligi kupasını müzesine götürürken Manchester City ise tarihinde oynadığı ilk finalde sahadan mağlup ayrıldı.

Portekiz'de Dragao Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Chelsea'ye kupayı getiren golü 42. dakikada Kai Havertz kaydederken Maviler tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Ayrıca Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ilk Avrupa kupasını kazanmayı başardı.

TUCHEL BİR İLKİ BAŞARDI

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmayı başardı. Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarptı ve bu sezon kupayı kaldırmayı başardı. Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı. Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.