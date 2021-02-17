UEFA Şampiyonlar Ligi İsviçre Sistemi'ne geçiyor! Yeni model 2024 yılında uygulamaya konulabilir

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UEFA Şampiyonlar Ligi, hem klasikleşen formatını yenilemek hem de organizasyona daha fazla heyecan katmak için "İsviçre sistemi" adında yeni bir modele geçmeyi düşünüyor. Yeni sistemin mart ayında oylamaya sunularak 2024 yılından itibaren uygulamaya konulması bekleniyor.

UEFA yetkilileri yeni format önerileriyle ilgili tüm modelleri inceledikten sonra İsviçre Sistemi'ne geçilmesinde karar kıldı. UEFA yeni sistemi mart ayında oylamaya sunarak 2024 yılından itibaren kullanmak istiyor.

1 TAKIM 10 FARKLI RAKİBE KARŞI OYNAYACAK

Sistemin temel amaçlarından biri büyük takımları kendi aralarında daha fazla oynatarak TV reytingleri ve pazarlama gelirlerini artırmak. Buna göre 1 takım, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlayacak. UEFA, grup aşamasında oynanacak ekstra 4 maçın daha fazla gelir getireceğine yönelik fizibilite çalışmalarını da inceledi. Bu çalışmaya göre, daha fazla gelir gelmesi Avrupa'nın dev kulüplerinin UEFA'dan ayrı kendi Süper Lig projelerini de rafa kaldıracak.

İSVİÇRE SİSTEMİ NASIL OLACAK?

İsviçre Sistemi'nde 36 takım yer alacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya atılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak. Ülke ayrımı olmayacak. 1 ülkeden takım sınırlaması en fazla 4 iken, yeni sistemde 5 veya 6 olacak. Avrupa'nın 5 büyük liginden 5'er veya 6'şar takım alındıktan sonra, kalan katılımcılar şöyle belirlenecek; UEFA kulüpler sıralamasına göre 2 takım alınacak. Bu 2 takım Şampiyonlar Ligi'nde olmayan ancak kulüp puanında en üstte yer alan iki takım olacak. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderemeyen ülkeler arasından en iyi puana sahip olan ülke 1 takımı direkt gönderecek.

PERŞEMBE GÜNLERİ DE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI OYNANACAK

Grup aşaması eylülde başlayacak ve ocak ayında sona erecek. Salı ve çarşamba günlerine ek olarak artık perşembe günleri de Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Yerel liglerin gelirini düşürmemek adına hafta sonu Şampiyonlar Ligi maçları oynanmayacak.

AYNI TORBADAN GELEN TAKIMLAR BİRBİRİYLE OYNAYABİLECEK

Kura çekimi şöyle gerçekleşecek. 1. torbadaki bir takım, 1. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3, 4. torbadan 2 takımla oynayacak. 2. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 3, 2. ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 3. torbadan bir takım, 1. ve 4. torbadan 3 takım, 2 ve 3. torbadan 2 takımla oynayacak. 4. torbadaki bir takım, 1. ve 4. torbadan 2, 2. ve 3. torbadan 3'er takımla oynayacak. Oynanacak tüm maçların sonunda tek bir puan durumu oluşacak.

SON 16 TURU İÇİN ELEME MAÇLARI OYNANACAK

Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım direkt olarak son 16 turuna kalacak. 9 ila 24. sıra arasındaki takımlar eleme maçları oynanacak. 9. sıradaki takım ile 24. sıradaki takım, 10. sıradaki takım ile 23. sıradaki takım şeklinde eşleşmeler belirlenecek. Buradan turu geçecek 8 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na kalacak.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Son 16 turundaki eşleşmeler de sıralamaya göre belirlenecek. 1. sırada bitirecek takım, 16/17. sıra eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. sırada bitirecek olan takım, 15/18. sıra eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takımlar, oluşan turnuva ağacı sonrası finale kadar çift maç eleminasyon sistemiyle devam edecek. Final yine tek maç olacak.

"2024/25'TEN İTİBAREN YENİ BİR SİSTEME GEÇİŞ YAPILACAK"

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, İsviçre Sistemi'ne dair gelen soru üzerine, "İstikrar prensibine bağlı kalmak üzere birçok farklı görüş ortaya atıldı. 2024/25'ten itibaren ortalamanın kabul edeceği yeni bir sisteme geçiş yapılacak." dedi.