UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'i ağırlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada sol çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo vuruşunu yaparken savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke'nin sert şutunda Marcao'ya da çarpan top ağlara gitti. 0-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Massimiliano Irrati xx, Filippo Meli xx, Stefano Alassio xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Sekidika xx, Aytaç Kara xx, Emre Kılınç xx, Barış Alper Yılmaz xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Atalay Babacan, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
PSV Eindhoven: Drommel xx, Mwene xx, Silva xx, Boscagli xx, Max xx, Sangare xx, Götze xx, Van Ginkel xx, Madueke xx, Zahavi xx, Gakpo xx
Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Jordan Teze, Armando Obispo, Nick Viergever, Davy Pröpper, Mauro Junior, Bruma, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen
Teknik Direktör: Roger Schmidt
Gol: Madueke (dk. 37) (PSV Eindhoven) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı