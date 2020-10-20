UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var
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UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var

20.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:37

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısını artırarak farklı bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 2 format planlayan UEFA'nın öncelikli planı, 32 olan takım sayısını 36'ya çıkararak grup maçlarının sayısını artırmak olarak ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki yıllarda takım sayısını artırmaya yönelik radikal kararların alınacağı iddia ediliyor.

İngiliz basınına konu olan ve gündeme getirilen konuya göre UEFA, kulüpler bazında dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısını artırabilmenin planlarını yapıyor. Bugüne kadar 32 takımın tamamı 4'erliden 8 gruba ayrılarak eşleşmeler tamamlanıyordu ancak şimdilerde bu formatın değiştirilmesi gündeme getirildi.

PLANLANAN 2 FORMAT VAR

İddialara göre UEFA'nın 32 olan takım sayısını 36'ya çıkararak grup maçlarının sayısını artırmak istiyor. UEFA'nın üzerinde durduğu 2 modelin ilkinde 36 takımın 6'lı gruplar oluşturarak çift maçlı eleminasyonun devam etmesi yönünde planlanıyor.

Bir diğer modelde ise 'İsviçre sistemi' olarak adlandırılan planlama düşünülüyor. Bu modelde takımların grup maçlarında 10 farklı rakip ile oynayacak şekilde bir grup oluşturması, oluşacak diğer grupların da tıpkı Amerikan sporlarında olduğu gibi gruplar arasında maçların oynanacağı bir sistem olarak belirtiliyor. Özellikle Amerikan sporlarında bu sistemin ilgiyi artırdığı ifade edilirken planlamanın 2024-2025 yılı için düşünüldüğü belirtiliyor.

Nihai kararın önümüzdeki yıl verilmesi ve 2024 yılında uygulamaya geçmesi bekleniyor.

(Sporx)

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var

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