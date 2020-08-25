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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme: PAOK: 3 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK deplasmanında boy gösteriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme: PAOK: 3 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
25.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:53

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK deplasmanında boy gösteriyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının sektirdiği top Tzolis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ersin gole izin vermedi.

7. dakikada sol kanatta savunmanın arkasına sarkan Giannoulis'in ceza sahasına çevirdi topta Tzolis önce düzeltti, ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Boyd'a yapılan hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Lens geçti. Hollandalı futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.

24. dakikada savunmanın arkasına sarkan Akpom topla buluşup, kale sahası içindeki Tzolis'e çıkardı. Genç oyuncu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-0

30. dakikada Beşiktaş savunmasının sektirdiği topta Giannoulis, Tzolis'i gördü. Ceza sahasında topla buluşan golcü oyuncu, arka direkteki Pelkas'a çıkardı. Bu futbolcu farkı 3'e çıkardı. 3-0

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına hareketlenen Larin'i gördü. Kanadalı futbolcu zor pozisyonda kayarak vurdu ve farkı 2'ye indirdi. 3-1

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada kendi kazandığı penaltıda topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin çok iyi uzanarak topu kornere tokatlamayı başardı.

42. dakikada Lens'in uzun topunda savunmanın arkasına sarkan Boyd, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farklı dışarı gitti.

Stat: Toumba

Hakemler: Daniele Doveri xx, Matteo Passeri xx, Dario Cecconi xx

PAOK: Zivkovic xx, Ingason xx, Varela xx, Michailidis xx, Rodrigo xx, El Kaddouri xxx, Schwab xxx, Giannoulis xxx, Tzolis xxxx, Pelkas xxx, Akpom xxx

Yedekler: Paschalakis, Angel Crespo, Biseswar, Esiti, Swiderski, Limnios, Jaba

Teknik Direktör: Abel Ferreira

Beşiktaş: Ersin xx, Lens x, Vida x, Welinton ?, N'Sakala ?, Atiba x, Necip x, Boyd x, Mensah x, N'Koudou x, Larin x

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Oğuzhan, Dorukhan, Umut, Güven

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Tzolis (dk. 7 ve dk. 24), Pelkas (dk. 30) (PAOK), Larin (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N'Sakala (Beşiktaş), Michailidis, Ingason (PAOK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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