UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a hareket etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a hareket etti.

Sarı-kırmızılı kafileden öncelikle Kulüp Başkanı Burak Elmas İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, daha sonra futbolcular bireysel olarak havalimanına geldi.

Galatasaray kafilesi, havalimanında bir araya geldikten sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla maçın oynanacağı Eindhoven şehrine gitti.

Sarı-kırmızılı takımın Hollanda kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:26:34. #1.14#

title