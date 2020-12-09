UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı

UEFA, PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olayların farkında olduğunu ve kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı.

Irkçı saldırının ardından temsilcimiz Başakşehir sahadan çekilirken, UEFA'dan yapılan açıklamada, "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır. Futbolda ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir şekline yer yok" ifadelerine yer verildi.

MUSTAFA ERÖĞÜT: DURUŞUMUZU SERGİLEDİK

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt maça çıkmama kararı alarak bir duruş sergilediklerini belirterek futbolcuların sahaya çıkmak istemediğini, PSG'li Neymar, Mbappe gibi yıldızların da desteklerini olduğunu söyledi ve maçın Çarşamba günü yeniden oynanacağını söyledi.

Maçın bugün kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Eröğüt, "UEFA önce maçın 10 dakikalığına durduğunu, daha sonra VAR hakemlerinden biriyle değişim yapılacağını belirtti ama biz duruşumuzu sergiledik. Maç yarın kaldığı yerden devam edecek, farklı hakemlerle maçı oynayacağız" dedi.

"NEYMAR, MBAPPE ÇOK DESTEK OLDU"

Neymar ve Mbappe'nin kendilerine çok destek verdiğini belirten Başakşehir CEO'su, "PSG, Neymar ve Mbappe bize çok destek oldu. Oyuncuların birlikte çıkması, ırkçılık karşıtı hareketi birlikte yapması teklif edildi, oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmamak istedi. Soyunma odasında bir toplantı yaptık, başkanımız da bağlandı ve kararımız sahaya çıkmamak oldu" ifadelerini kullandı.