UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız - Haberler Spor
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UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız

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Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Antwerp'e attığı gol, UEFA'da haftanın en iyi golü seçildi. Feghouli'nin şık golü de listenin 4. sırasında yer aldı.

Uefa Avrupa Ligi'nde yapılan haftanın en iyi golü oylaması sonuçlandı. Zirveyi Fenerbahçe'nin yıldızı Berisha aldı.

Kosova asıllı Alman forvetin 3-0 kazanılan Antwerp maçında kaydettiği gol, oylama sonucunda haftanın en iyi golü seçildi.

UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' oylamasına Fener ve Aslan damga vurdu! Zirve bizim

FEGHOULİ KIL PAYI

Feghouli'nin Lokomotiv'e uzaktan attığı gol de ilk 3'ü kıl payı kaçırdı. Sofiane Feghouli'nin golü, en iyi dördüncü gol seçildi.

UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' oylamasına Fener ve Aslan damga vurdu! Zirve bizim

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