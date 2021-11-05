UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Antwerp'e attığı gol, UEFA'da haftanın en iyi golü seçildi. Feghouli'nin şık golü de listenin 4. sırasında yer aldı.
Uefa Avrupa Ligi'nde yapılan haftanın en iyi golü oylaması sonuçlandı. Zirveyi Fenerbahçe'nin yıldızı Berisha aldı.
Kosova asıllı Alman forvetin 3-0 kazanılan Antwerp maçında kaydettiği gol, oylama sonucunda haftanın en iyi golü seçildi.
FEGHOULİ KIL PAYI
Feghouli'nin Lokomotiv'e uzaktan attığı gol de ilk 3'ü kıl payı kaçırdı. Sofiane Feghouli'nin golü, en iyi dördüncü gol seçildi.
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