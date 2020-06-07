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UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yarı finalden sonra organizasyonu tek bir ülkede düzenlemeyi planlayan UEFA'nın, finali de İstanbul yerine Lizbon'da oynatacağı ileri sürüldü.

07.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:18

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul, yarı finalden itibaren oynanacak maçları da içeren bir Dörtlü Final'e hazırlanıyordu fakat son haberler UEFA'nın karar değişikliğine gittiği yönünde oldu.

Almanya Gazetesi Bild'in haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin son etabını oynatmak için Portekiz'in başkenti Lizbon'u öne çıkardı.

Benfica ve Sporting'in stadyumlarının bulunması ve corona virüs vakasının az olması nedeniyle Lizbon kararının öne çıktığı belirtilmekte.

Diğer adaylardan Frankfurt, turnuvada Alman kulüplerinin yola devam etmesi nedeniyle reddedilirken Rusya'dan Moskova da artan corona virüs vakaları nedeniyle kabul görmedi.

KARAR 17 HAZİRAN'DE VERİLECEK

İspanya'da Madrid ise Santiago Berbabeu'daki çalışmaların sürmesi nedeniyle elenen şehirlerden oldu. Nihai karar, 17 Haziran'da UEFA'nın düzenleyeceği toplantıda alınacak.

UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Haber Yorumları (1)
AVRUPA: Türkiye de sırf oynanmasın diye ş.ligini bile iptal ederler
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