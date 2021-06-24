UEFA gelecek sezondan itibaren deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

UEFA gelecek sezondan itibaren deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı

UEFA gelecek sezondan itibaren deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı
BBC - Haberler | Spor

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), gelecek sezondan itibaren tüm UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurdu.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), gelecek sezondan itibaren tüm UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurdu.

1965 yılında yürürlüğe sokulan deplasman golü kuralı, iki takım arasında, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda, eşit sayıda gol atılması durumunda eşitliği bozmak adına kullanılıyordu.

Bu kurala göre iki maç toplamında sonuçlar eşitse, yani iki takım da birer kez galip gelmiş ya da iki maç da beraber bitmişse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçen taraf oluyordu.

Eğer deplasmanda atılan gol sayısı da eşitse, ikinci maçta uzatmalar oynanıyor; eşitlik hala bozulmamışsa da seri penaltı atışlarına gidiliyordu.

'Ev sahibi takımlar hücum etmekten çekiniyor'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kuralın kaldırılması hakkında uzun zamandır tartışmaların olduğunu söyleyerek kuralı kaldırmadaki gerekçelerini, "Kural asıl amacına ters düşüyor. Çünkü artık ev sahibi takımları, özellikle ilk maçlarında rakiplerine avantaj sağlayacak golü yemelerinden korkarak hücum etmekten çekiniyor" diye açıkladı.

Ceferin, özellikle uzatma dakikalarında deplasman takımlarının bir gol attığında ev sahibi takımları iki golle cevap vermeye zorlamanın adaletsiz olduğuna yönelik eleştirilerin olduğunu dile getirdi.

Kaldırılan kuralla birlikte bu kez, deplasmanda atılan gol sayısına bakılmaksızın iki maç toplamında elde edilen sonuçlar eşitse, yani iki takım da birer kez galip gelmiş ya da iki maç da beraber bitmişse doğrudan uzatma devrelerine gidilecek.

İki devre halinde 15'er dakika oynanacak uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına giderek galip aranacak.

'Ev sahibi olmanın avantajı kalmadı'

UEFA söz konusu kuralın ikiden fazla takımın mücadele ettiği grup müsabakalarından da kaldırıldığını açıkladı.

Birliğin açıkladığı istatistiklere göre, 1970'lerin ortalarından bugüne kadar oynanan maçlarda ev sahibi takımlar ile deplasman takımlarının elde ettiği galibiyeti sayısı arasındaki farkın deplasman takımları lehine düştüğünü gösteriyor.

Yine benzer bir düşüş, erkekler müsabakalarında ev sahibi takımlar ile deplasman takımları arasındaki atılan maç başı gol sayısı arasında da yaşanıyor.

UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Bugünlerde ev sahibi olmanın avantajının artık eskisi kadar önemli olmadığını söylemek doğrudur" dedi.

Spor medyası ne dedi?

Deplasman golü kuralının kaldırılması, spor medyası tarafından da hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirildi.

Spor yazarı Uğur Vardan kararı "manasız" olarak yorumladı.

Futbol kurallarının mümkün olduğunca aynı şekilde kalması gerektiğini savunan spor yazarı Mert Aydın, Twitter'da yaptığı paylaşımında "Ben eski kafalı adamım. Deplasman golü kalkınca sevinenler neye sevindiler anlamadım" diye yazdı.

Spor yazarı Ali Murat Hamarat ise, "Futbolun kendisine özgü kurallarından biriydi" diyerek kuralın kaldırılmasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Spor gazetecisi Hüseyin Özkök ise Twitter'da yaptığı paylaşımda kararı olumlu bulduğunu söyledi. 2 yıl önce attığı tweet'leri yeniden paylaşan Özkök, "UEFA, aradan geçen 2 yıldan fazla süre sonunda ne zamandır beklediğim değişikliği yaptı. Doğrusu artık buydu bana göre" dedi.

BBC
Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek
EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA gelecek sezondan itibaren deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:23:45. #1.16#

title