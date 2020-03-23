UEFA, finalleri süresiz askıya aldı
UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini açıkladı.
23.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:46
UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finallerinin ertelendiğini açıkladı.
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi.Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.
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Kaynak: DHA