UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

20.08.2019 13:58

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada gözlemci olarak görev alacak.

Kaynak: AA