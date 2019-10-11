UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

11.10.2019 11:56

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Karadağ ile İspanya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Öte yandan, UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta 15 Ekim Salı günü Kuzey Makedonya ile Kazakistan arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

Kaynak: AA