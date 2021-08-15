UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev verildi.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev verildi.

Son zamanlarda yükselen performansı ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da görev almaya devam ediyor. Bitigen, 17 Ağustos 2021 Salı günü Moldova'nın Sheriff Tiraspol ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında AVAR Hakemi olarak görev yapacak. Moldova'nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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