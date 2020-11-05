UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi
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UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi

05.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:32

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 27 Ekim'de FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya futbolda elle oynama kuralının revize edilmesi için mektup yazmıştı. Chelsea-Rennes maçında İngiliz ekibinin kazandığı penaltıda rakip oyuncu Dalbert'in kırmızı kart sonrası mektup güncellenip FIFA'ya ulaştırıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, oyuncuların haksız şekilde cezalandırılması ve daha fazla esneklik sağlanması adına mevcut elle oynama kuralının değiştirilmesi yönünde UEFA'dan bir talep aldı.

Associated Press'in ortaya çıkardığı mektup, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya oyuncunun kasıtlı elle oynayıp oynamadığının tekrar kriterlerle belirlenmesi adına yazıldı.

Ceferin'in bu talebi, oyuncuların farkında olmadan, istem dışı elle oynamalarına yönelik pozisyonların artması sonucunda ortaya çıktı. Ceferin, "Elle oynamanın ihlal sayıldığı durumları net bir şekilde tanımlama girişimi, futbol dünyasında rahatsızlık yaratan birçok adaletsiz karara neden oldu" ifadelerini kullandı.

UEFA, kulüpler düzeyinde dünyanın en büyük spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kıtasındaki birçok yerel ligin yönetiminde etkin olsa da futbol kuralları noktasında söz sahibi değil.

Ceferin'in söz konusu mektupu 27 Ekim'de Infantino'ya yazıldı fakat dün gece oynanan Chelsea - Rennes maçı sonrası güncellendi. Chelsea forveti Tammy Abraham'ın şutu, Rennes savunmacısı Dalbert'in bacağından eline çarpınca Chelsea, ikinci penaltısını kazandı. Dalbert ise ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

"OYUNCULAR CEZALANDIRILMAMALI"

Ceferin, "Topun yanlışlıkla oyuncuların ellerine, kollarına çarpması çok sık oluyor. Bu durumun kaçınılmaz olması maçın dağılmasını engellemek adına cezalandırılmaması gerekliliğini doğuruyor" ifadelerini kullandı.

VAR'ın kullanımının birçok sorunu daha sıkıntılı hale getirdiğini belirten UEFA Başkanı, özellikle elle oynama konusunda "Kollar dinamik olarak atletik bir spor yapan vücutların bir parçasıdır. Vücudun dengesini korumak, yaralanmalardan kaçınmak gibi nedenlerle hareket etmeleri gereklidir. Doğal, kasıt içermeyen ve kaçınılmaz hamlelerde vücuttan uzaklaşan elle, kolla müdahalere penaltı çalındığı pek çok durum var. Bu oyuna iyi bir hizmet değil" açıklamasında bulundu.

UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi
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