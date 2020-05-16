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UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek

UEFA Başkanı Ceferin, liglerin başlangıcıyla ilgili açıklamalar yaparken takımlardan herhangi birinde koronavirüse rastlanması durumu hakkında "Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, liglerin durdurulması bir formül değil. Önceliğimiz turnuvanın devam etmesi" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
16.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:57

UEFA Başkanı Ceferin, koronavirüs nedeniyle henüz başlamayan liglerin genel durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ceferin, "Maçlar devam ederken takımlardan herhangi birinde koronavirüs testi pozitif çıkarsa ligler duracak mı?" sorusuna "Liglerini sahada bitirmeyen ülkeler bir sonraki UEFA sezonunda turnuvalara katılmak istiyorlarsa çeşitli yaptırımlarla yüzleşeceklerini unutmamalı" cevabını verdi.

"SIFIR RİSK MÜMKÜN DEĞİL"

Sıfır riskin mümkün olmadığını belirten UEFA Başkanı, "Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa liglerin durdurulması bir formül değil. Önceliğimiz turnuvanın devam etmesi. Ne yazık ki sıfır risk mümkün değil. Sadece sporda değil bütün sektörlerde durum bu. İş sektörlerinde sıfır risk diye bir durumdan söz edemeyiz. Biz de futbolu oynamak için gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR DE "DEVAM EDECEK" DEMİŞTİ

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Özdemir, konu hakkında, "Takımlar hazırlanırken sık sık test yapılacak. Bunların içinde vaka çıkabilir. Onları ayırıp yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga'da bir takımda 14 futbolcu kalsa dahi lige devam etme kararı alındı. Bizim de hedefimiz bu." açıklamasını yapmıştı.

UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek

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