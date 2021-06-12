UEFA Başkanı Ceferin: "Christian Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum"
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UEFA Başkanı Ceferin: "Christian Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum"

UEFA Başkanı Ceferin: 'Christian Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum'
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşması sonrası hastaneye götürülen Christian Eriksen'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşması sonrası hastaneye götürülen Christian Eriksen'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Ceferin, UEFA'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Christian'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Tanrıya ailesine güç vermesi için dua ediyorum. Böyle zamanlarda futbol ailesinin birliği o kadar güçlüdür ki o ve ailesi, herkesin iyi dilekleri ve dualarını yanlarında taşır. İki takımın taraftarlarının da onun adını haykırdığını duydum. Futbol güzel, Christian da bu oyunu güzel oynuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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