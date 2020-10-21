UEFA, Azerbaycan ve Ermenistan'da oynanacak maçları askıya aldı
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UEFA, Azerbaycan ve Ermenistan'da oynanacak maçları askıya aldı

21.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:59

UEFA, Ermenistan ve Azerbaycan'da oynanacak tüm kulüp ve Milli maç müsabakalerının ikinci bir karara kadar askıya alındığı açıkladı.

UEFA, 1 Avrupa Ligi play-off ve 2 UEFA Uluslar Ligi müsabakasının tarafsız sahaya alma kararının ardından bu kez hem Azerbaycan hem de Ermenistan'da oynanacak kulüp ve Milli Takım organizasyonları için alternatif saha belirlemelerini isteyeceğini duyurdu.

UEFA İcra Kurulu'nun aldığı karar neticesinde ayrıca bir sonraki yılın Haziran ayında bir ayağı Bakü'de oynanacak olan Euro 2021'in durumunun henüz karara bağlanmadığı belirtildi.

U19 ELİT TUR VE FİNAL İPTAL EDİLDİ

Öte yandan yapılan açıklamada UEFA U19 Elit Tur ve Final turnuvasının koronavirüs sebebiyle ülkelerin uyguladığı seyahat zorlukları ve sağlık önlemleri çerçevesinde iptal edildiği bilgisi geçildi.

UEFA, Azerbaycan ve Ermenistan'da oynanacak maçları askıya aldı

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