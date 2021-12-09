UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Haberler
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UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Babel'in kullandığı serbest vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pedro'nun ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

41. dakikada sağ kanattan van Aanholt'un kullandığı köşe atışında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Del Cerro Grande xx, Juan Yuste xx, Roberto Alonso xx

Lazio: Strakosha xx, Hysaj xx, Luiz Felipe xx, Acerbi xx, Marusic xx, Milinkovic-Savic xx, Lucas Leiva xx, Basic xx, Pedro xx, Immobile xx, Zaccagni xx

Yedekler: Pepe Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Felipe Anderson, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Lazzari, Cataldi, Prescoli, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, van Aanholt xx, Feghouli xx, Taylan xx, Berkan xx, Kerem xx, Babel xx, Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Luyindama, Ömer Bayram, Morutan, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Luiz Felipe (Lazio), Kerem (Galatasaray)

(İHA)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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