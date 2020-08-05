UEFA Avrupa Ligi: Kopenhag: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
23. dakikada Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
24. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
39. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato xx, Lorenzo Manganelli xx, Alessandro Giallatini xx
Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Bjelland xx, Boilesen xxx, Nelsson xx, Jonas Wind xxx, Mas Biel xxx, Mudrazija xxx, Rasmus Falk xx, Zeca xx, Kaufmann xx
Yedekler: Grytebust, Bengtsson, Oviedo, Papagiannopoulos, Bartolec, Stage, Daramy
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Skrtel xx, Caiçara xx, Clichy xx, Epureanu xx, Visca xx, Crivelli xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Mehmet Topal xx, Demba Ba xx
Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Aleksic, Elia, Gökhan İnler, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Jonas Wind (dk. 10) (Kopenhag) - İSTANBUL
Kaynak: İHA