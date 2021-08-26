UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Babel'in pasında sol tarafta topu alan Aanholt'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

49. dakikada Feghouli'nin savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunu kaleci Carlgren oyun alanı içine çeldi. Daha sonra gelişen atakta bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top direkten oyun alanı içine döndü.

56. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topu alan Berkan'ın yerden şutunu kaleci Carlgren oyun alanı içine çeldi. Dönen topa hamle yapan Alpaslan'ın vuruşunda savunma topu çizgiden kornere çıkardı.

59. dakikada sağ tarafta topu alan Barış Alper'in yerden vuruşunda Randers savunması uzaklaştırmaya çalışırken Piesinger'in vuruşunda top Lauenborg'a çarparak filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada orta sahadan Barış Alper Yılmaz'ın pasında defansın arkasında sarkan Mustafa Muhammed'in sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Luyindama, Alpaslan xx, Patrick van Aanholt xxx, Taylan xx (Aytaç dk. 80 ?), Feghouli xx (Emre Akbaba dk. 88 ?), Berkan xx, Kerem xx (Barış Alper Yılmaz dk. 46 xx), Babel xx (Emre Kılınç dk. 73 xx), Diagne xxx (Mustafa Muhammed dk. 88 ?)

Yedekler: İsmail, Berk, Yedlin, Işık Kaan, Ömer, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Randers: Carlgren x, Kallesoe x, Piesinger x, Marxen x, Kopplin x (Oliver Kristensen dk. 63 x), Johnsenn x, Lauenborg x, Tibbling x (Ankersen dk. 63 x), Kehinde xx (Filip Kristensen dk. 83 ?), Hammershoy-Mistrati x (Klysner, dk. 63 x) Egho x (Kamara dk. 70 x)

Yedekler: Dakir, Jensen, Lauridsen, Enggard, Salou, Brock-Madsen, Leth

Teknik Direktör: Thomas Thomasberg

Goller: Egho (dk. 11) (Randers), Aanholt (dk. 48), Lauenborg (dk. 59 k.k.) (dk. 48) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Patrick van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Muslera (Galatasaray), Egho, Johnsen, Kamara, Filip Kristensen, Piesinger (Randers)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 2 - Randers: 1 (Maç sonucu) - Haberler
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